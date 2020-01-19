В Твери на улице Горького мужчина с ножом напал на торговый павильон

19 Янв. 2020 2020-01-19T17:42:31+03:00

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В дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери поступило сообщение о разбойном нападении на торговый павильон на улице Горького.

Полицейские на месте происшествия опросили продавца и выяснили, что злоумышленник вошел в помещение в маске и, угрожая ножом, потребовал у продавца отдать всю имеющуюся наличность. После чего схватил металлический ящик, в котором хранились деньги, и скрылся с места преступления. Большого ущерба налетчик не причинил, так как в кассе находилось всего пять тысяч рублей.

По горячим следам подозреваемого задержали. Им оказался неработающий 18-летний житель Твери.

За "Разбой" молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы. Фигурант находится под стражей. Его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU