2020-01-19T14:56:25+03:00
Происшествия

В Конаково Тверской области вандалы разгромили кладбище

Сломано несколько десятков надгробий
Ольга ТРОФИМОВА
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На кладбище в Конаково вандалы сломали несколько десятков надгробий Фото: vk.com/"Подслушано в городе Конаково" (скрин видео)На кладбище в Конаково вандалы сломали несколько десятков надгробий Фото: vk.com/"Подслушано в городе Конаково" (скрин видео)
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В ночь на субботу, 18 января, в Конаково неизвестные вандалы прошлись по кладбищу и буквально разгромили захоронения. Сломано несколько десятков надгробий.

Ломали, в основном, памятники, установленные на могилах вдоль тропы, вглубь кладбища не заходили. Информация о произошедшем появилась в группе "Подслушано в городе Конаково".

Как отмечают местные жители, крушили черные надгробия из гранита и мрамора. Памятники, которые сломать не получалось, выворачивали "с корнем". Старые памятники и кресты остались не тронутыми.

Родственники умерших приезжают на кладбище и уже начинают наводить порядок на поврежденных могилах.

На место происшествия выезжала полиция. Обстоятельства происшествия выясняются, злоумышленников ищут. По ч.1 ст. 244 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Вандалы устроили бесчинства на старом кладбище в Конаково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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