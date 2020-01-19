2020-01-19T12:15:46+03:00
Экономика

Предложения опережают спрос: в Тверской области свободны 12 500 вакансий для специалистов

Больше половины из них - рабочие профессии
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области свободно 6900 вакансий для рабочихВ Тверской области свободно 6900 вакансий для рабочихФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области, по информации Главного управления по труду и занятости, в январе свободными остаются 12500 вакансий для специалистов. И них 6900 - рабочие профессии.

Больше всего работодатели нуждаются в специалистах инженерно-технического профиля, здравоохранения, социального обеспечения.

Много предложений для машинистов автомобильного крана, маляров, каменщиков, штукатуров, бетонщиков. Востребованы водители разных видов транспорта, воспитатели, учителя и тренеры, специалисты сферы обслуживания.

Через службы занятости в Тверской области работу ищут 4,2 тысячи нетрудоустроенных граждан.

Правительством Тверской области проводится системная работа созданию новых рабочих мест, сокращению нелегальной трудовой миграции в тверском регионе.

- Важно, чтобы рабочие места замещались коренными жителями Тверской области. Мы должны встраивать наших граждан в работу региональной экономики, – считает губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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