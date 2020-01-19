Предложения опережают спрос: в Тверской области свободны 12 500 вакансий для специалистов
В Тверской области, по информации Главного управления по труду и занятости, в январе свободными остаются 12500 вакансий для специалистов. И них 6900 - рабочие профессии.
Больше всего работодатели нуждаются в специалистах инженерно-технического профиля, здравоохранения, социального обеспечения.
Много предложений для машинистов автомобильного крана, маляров, каменщиков, штукатуров, бетонщиков. Востребованы водители разных видов транспорта, воспитатели, учителя и тренеры, специалисты сферы обслуживания.
Через службы занятости в Тверской области работу ищут 4,2 тысячи нетрудоустроенных граждан.
Правительством Тверской области проводится системная работа созданию новых рабочих мест, сокращению нелегальной трудовой миграции в тверском регионе.
- Важно, чтобы рабочие места замещались коренными жителями Тверской области. Мы должны встраивать наших граждан в работу региональной экономики, – считает губернатор Игорь Руденя.
ИСТОЧНИК KP.RU