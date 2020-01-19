2020-01-19T11:46:58+03:00
Звезды

Жителей Твери приглашают на премьеру комедии "Пигмалион"

Она состоится на малой сцене Тверского театра драмы
Ольга ТРОФИМОВА
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Премьера комедии состоится 28 января Фото: Афиша с сайта tatd.ruПремьера комедии состоится 28 января Фото: Афиша с сайта tatd.ru
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Премьера романтической комедии "Пигмалион" по пьесе классика Джорджа Бернарда Шоу состоится 28 января на малой сцене Тверского академического театра драмы. Возрастной ценз отмечен "16+".

Это история о том, как лондонский профессор фонетики Генри Хиггинс (арт. Никита Берёзкин; Евгений Романов) сталкивается с уличной цветочницей Элизой Дулиттл (арт. Евгения Голубева). Учёный заключает со знакомым, полковником Пиккерингом (арт. Алексей Великотный), пари, что за шесть месяцев сможет обучить её грамотному произношению и представит на светском приёме как герцогиню. Задача не из лёгких.

Режиссер-постановщик - Светлана Филатова, художник-постановщик - Николай Юдин.

Начало в 19:00. Билеты уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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