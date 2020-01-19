Жителей Твери приглашают на премьеру комедии "Пигмалион"
Премьера романтической комедии "Пигмалион" по пьесе классика Джорджа Бернарда Шоу состоится 28 января на малой сцене Тверского академического театра драмы. Возрастной ценз отмечен "16+".
Это история о том, как лондонский профессор фонетики Генри Хиггинс (арт. Никита Берёзкин; Евгений Романов) сталкивается с уличной цветочницей Элизой Дулиттл (арт. Евгения Голубева). Учёный заключает со знакомым, полковником Пиккерингом (арт. Алексей Великотный), пари, что за шесть месяцев сможет обучить её грамотному произношению и представит на светском приёме как герцогиню. Задача не из лёгких.
Режиссер-постановщик - Светлана Филатова, художник-постановщик - Николай Юдин.
Начало в 19:00. Билеты уже в продаже.
ИСТОЧНИК KP.RU