2020-01-19T11:29:04+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина погиб во время пожара в частном доме

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области молодой мужчина сгорел в запертом домеВ Тверской области молодой мужчина сгорел в запертом домеФото: Мария ОСИПОВА
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ЧП произошло 18 января в деревне Юхново Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области. Сообщение о том, что во время пожара в частном доме погиб мужчина, поступило в СУ СК РФ по Тверской области.

Установлено, что погибший 1987 года рождения. Проживал один. На момент тушения пожара, входная дверь в доме была заперта изнутри.

- По факту гибели человека Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Точные причины возгорания поможет установить пожаро-техническая экспертиза. С целью установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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