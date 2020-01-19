В Тверской области мужчина погиб во время пожара в частном доме
ЧП произошло 18 января в деревне Юхново Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области. Сообщение о том, что во время пожара в частном доме погиб мужчина, поступило в СУ СК РФ по Тверской области.
Установлено, что погибший 1987 года рождения. Проживал один. На момент тушения пожара, входная дверь в доме была заперта изнутри.
- По факту гибели человека Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Точные причины возгорания поможет установить пожаро-техническая экспертиза. С целью установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU