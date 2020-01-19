2020-01-19T10:34:48+03:00
Происшествия

С базы в Тверской области двое мужчин украли автомобильные коробки передач

Злоумышленники задержаны
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленников задержали полицейскиеЗлоумышленников задержали полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В дежурную часть Лесного пункта полиции МО МВД России "Удомельский" обратился 39-летний житель деревни Парьево. Мужчина сообщил, что на территорию неохраняемой базы проникли неизвестные похитили оттуда две механические коробки передачи для легкового автомобиля. Ущерб составил более 10 000 рублей.

Полицейские выехали на место преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. Ими оказались двое жителей Лесного района 20 и 22 лет. Молодые люди сознались в содеянном. Похищенное изъято.

За кружу фигурантам грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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