В Твери пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП на светофоре

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:25:02+03:00

В Твери на светофоре столкнулись три автомобиля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один человек пострадал

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Авария произошла утром, 19 января, на ул. Односторонняя в районе дома №1, в Твери.

На указанном участке водитель на автомобиле "Мерседес" "собрал" две машины, которые остановились на красный сигнал светофора.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что у водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.

В результате столкновения пострадала пассажирка невиновного автомобиля. Она получила травму головы. Ей оказывается помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU