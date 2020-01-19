2020-01-19T10:25:02+03:00
Происшествия

В Твери пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП на светофоре

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери на светофоре столкнулись три автомобиляВ Твери на светофоре столкнулись три автомобиляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 19 января, на ул. Односторонняя в районе дома №1, в Твери.

На указанном участке водитель на автомобиле "Мерседес" "собрал" две машины, которые остановились на красный сигнал светофора.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что у водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.

В результате столкновения пострадала пассажирка невиновного автомобиля. Она получила травму головы. Ей оказывается помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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