2020-01-18T16:54:04+03:00
Общество

Травмпункты в Твери работают по новому графику

В интернете появилась информация, что уволились все врачи одного из травмпунктов
Ольга ТРОФИМОВА
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Травмпункты Твери работают но новому графикуТравмпункты Твери работают но новому графикуФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Вечером, 17 января, стало известно, что врачи травматологического пункта №6 городской больницы в полном составе написали заявления об увольнении. Об этом медики рассказали на странице "ТИА" в соцсети.

- Причинами стали острый кадровый дефицит, низкие зарплаты, отсутствие должного медицинского оборудования и условий работы, - сообщают работники.

18 января на базе больницы №6 прошло совещание с участием руководства Минздрава Тверской области, главных врачей городских больниц и областной клинической больницы, врачей-травматологов.

- С руководителем отделения травматологии достигнута договоренность о продолжении работы сотрудников в ГКБ №6. Главным врачом ГКБ №6 ведётся работа по привлечению сотрудников в травматологическую службу на основное место работы, - сообщает областной Минздрав.

В Твери для обеспечения качественной медицинской помощи жителям изменён график работы травматологических пунктов.

В дневное время пациентов принимают в городских больницах №1,6 и 7.

В ночные часы по понедельникам, средам и пятницам дежурит отделение больницы №1, по четвергам и воскресеньям - больницы №6, по средам и субботам - больницы №7.

График работы травмпунктов в Твери Фото: областной Минздрав

График работы травмпунктов в Твери Фото: областной Минздрав

Ежедневно, вплоть до 23 января, в травмпунктах будет проводиться мониторинг загруженности. В дальнейшем для удобства пациентов режим работы отделений будет скорректирован.

Вместе с тем, на совещании в Минздраве принято решение дооснастить травмпункты недостающим оборудованием. В частности, приобрести новый рентген-аппарат в травмпункт горбольницы №1 и запустить в работу новый рентгеновский аппарат в травмпункте больницы №6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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