Биологи Твери волнуются: в городе распустились редкие апрельские цветы

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:18:38+03:00

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Теплая погода разбудила в Ботаническом саду Твери первоцветы южных регионов страны. В саду зацвели подснежники-галантусы, морозники, цикламены, крокусы.

- Все эти растения - "выходцы" с Кавказа, Крыма, Южной Европы. Но, зацвела Печеночница благородная (Hepatica nobilis) - наша, родная, местная перелеска. А ведь на календаре 17 января, - недоумевают работники сада и отмечают, что у местных растений "характер кремень", они не так-то просто поддаются на провокации погоды, но аномально-теплый январь и их ввел в заблуждение.

Цветение Печеночницы благородной в середине января зафиксировано в Ботаническом саду впервые за более чем 30 лет наблюдений.

- Все-таки, хорошо бы, чтобы все в этой жизни шло своим чередом, и апрель не менялся местами с январем, - тревожатся биологи. Потому что неизвестно, как цветущие в январе цветы, будут вести себя, когда наступит настоящая календарная весна.

Увидеть Перелеску любой желающий может в Ботаническом саду на улице Шевченко, 16, ежедневно до 19:00.

В Ботаническом саду распустилась нежно-голубая перелеска Фото: vk.com/"Ботанический сад. Тверь"

ИСТОЧНИК KP.RU