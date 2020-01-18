В Калязине Тверской области пропали двое мальчиков
В Калязине Тверской области устанавливается местонахождение двух безвестно пропавших мальчиков.
Сообщение об исчезновении Чернова Ивана Антоновича 2007 года рождения и Попова Ильи Владимировича 2006 года рождения поступило в СУ СК РФ по Тверской области вечером, 18 января.
Известно, что дети ушли из дома 17 января до настоящего времени об их местонахождении ничего не известно.
- По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Следователи выехали по месту последнего пребывания пропавших детей, опрошены их родственники. Устанавливаются свидетели и очевидцы.
Пропавших мальчиков ищут сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры.
Всех, кому известно о местонахождении пропавших, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU