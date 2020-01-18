2020-01-18T09:26:08+03:00
Происшествия

В Калязине Тверской области пропали двое мальчиков

Их ищут следователи, полиция и волонтеры
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Мальчики ушли из дома 17 января Фото: СУ СК РФ по Тверской областиМальчики ушли из дома 17 января Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В Калязине Тверской области устанавливается местонахождение двух безвестно пропавших мальчиков.

Сообщение об исчезновении Чернова Ивана Антоновича 2007 года рождения и Попова Ильи Владимировича 2006 года рождения поступило в СУ СК РФ по Тверской области вечером, 18 января.

Известно, что дети ушли из дома 17 января до настоящего времени об их местонахождении ничего не известно.

- По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Следователи выехали по месту последнего пребывания пропавших детей, опрошены их родственники. Устанавливаются свидетели и очевидцы.

Пропавших мальчиков ищут сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры.

Всех, кому известно о местонахождении пропавших, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери прошли первые Крещенские богослужения и чины освящения воды
В Калязине Тверской области пропали двое мальчиков
За одну ночь трое молодых людей обокрали восемь магазинов в Твери
В Твери стартует муниципальный этап конкурса "Учитель года - 2020"
Концерт Светланы Копыловой «Торопитесь любить…» пройдет в Твери
31-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Оленино Тверской области
Уникальные арт-объекты приглашают увидеть на выставке «Фантазии в стиле steampunk…» в Твери
В 2019 году вертолеты санавиации Тверской области вылетали на вызовы 210 раз
Школьников в Твери обследуют с помощью передвижного флюорографического комплекса
Вор-карманник обокрал на вокзале в Твери спящего пассажира
Жителям Твери разрешили еще две недели бесплатно парковаться на платных парковках
Крещенский плот-купель, с которого можно будет окунуться в воду в Твери, почти готов