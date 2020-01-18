В Калязине Тверской области пропали двое мальчиков

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:26:08+03:00

Мальчики ушли из дома 17 января Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Их ищут следователи, полиция и волонтеры

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В Калязине Тверской области устанавливается местонахождение двух безвестно пропавших мальчиков.

Сообщение об исчезновении Чернова Ивана Антоновича 2007 года рождения и Попова Ильи Владимировича 2006 года рождения поступило в СУ СК РФ по Тверской области вечером, 18 января.

Известно, что дети ушли из дома 17 января до настоящего времени об их местонахождении ничего не известно.

- По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Следователи выехали по месту последнего пребывания пропавших детей, опрошены их родственники. Устанавливаются свидетели и очевидцы.

Пропавших мальчиков ищут сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры.

Всех, кому известно о местонахождении пропавших, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU