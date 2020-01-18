За одну ночь трое молодых людей обокрали восемь магазинов в Твери

18 Янв. 2020 2020-01-18T08:59:12+03:00

Злоумышленникам от 15 до 18 лет

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В дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратились представители торговых организаций и сообщили о кражах из магазинов, расположенных в Заволжском районе.

На розыск злоумышленников были ориентированы патрульные службы. Подозреваемых задержали на одной из улиц Заволжья при очередной попытке кражи.

Оперативниками установлено, что неизвестные орудовали по ночам: взламывали входную дверь, проникали в магазины, вскрывали кассу, забирали деньги или товар с полок и скрывались. За одну ночь молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет обокрали восемь магазинов.

Сумма ущерба устанавливается. Возбуждены уголовные дела. В отношении 18-летнего фигуранта также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 150 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления". Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU