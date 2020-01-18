2020-01-18T08:46:52+03:00
Общество

В Твери стартует муниципальный этап конкурса "Учитель года - 2020"

В нем принимают участие девять педагогов из тверских школ
Ольга ТРОФИМОВА
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Стартует муниципальный этап конкурса "Учитель года - 2020" Фото: администрация ТвериСтартует муниципальный этап конкурса "Учитель года - 2020" Фото: администрация Твери
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20 января в МОУ многопрофильная гимназия №12 состоится торжественное открытие муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2020".

Мероприятие проходит в двадцать девятый раз. Профессиональные навыки педагогов оценивают по итогам четырех туров. Первый из них - очно-заочный - уже прошел с 16 по 26 декабря. Теперь учителям предстоит лично продемонстрировать свои таланты и профессионализм.

I очный тур "Учитель-профессионал" – пройдет с 20 по 30 января.

II очный тур "Учитель-мастер" – с 4 по 6 февраля.

III очный тур "Учитель-лидер" – 11 февраля. В нем принимают участие четыре финалиста от муниципалитета, набравшие наибольшее количество баллов.

В Твери участвовать в конкурсе будут девять педагогов:

- Иванова Ольга Игоревна (МОУ СОШ №50, учитель начальных классов);

- Румянцева Юлия Викторовна (МОУ СОШ №1, учитель начальных классов);

- Котова Анастасия Владимировна (МОУ СОШ №14, учитель истории и обществознания);

- Беляева Елена Владимировна (МОУ Гимназия №44, учитель географии);

- Муракова Ирина Владимировна (МОУ СОШ №27, учитель начальных классов);

- Гаврилова Вера Владимировна (МОУ СОШ №36, учитель математики);

- Околович Дарья Ивановна (МОУ Гимназия №8, учитель английского языка);

- Потинян Диана Араиковна (МОУ СОШ №42, учитель русского языка и литературы);

- Степин Дмитрий Константинович (МОУ СОШ №39, учитель физкультуры).

Победитель муниципального этапа будет представлять Тверь на региональном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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