Концерт Светланы Копыловой «Торопитесь любить…» пройдет в Твери
28 января в ДК "Металлист" Твери состоится концерт автора-исполнителя Светланы Копыловой с романтичным названием «Торопитесь любить…».
- Любое выступление Светланы Копыловой интересно, даже если звучат старые и известные хиты. Но на этот раз будет и много нового, - отмечают организаторы.
Песни-притчи - именно этот жанр, напрямую связанный с её именем, является самым популярным среди почитателей творчества Светланы.
Её авторские песни наполнены смыслом, многие слушатели узнают себя в тех или иных персонажах или ситуациях, о которых она повествует в сюжетах своих песен. Главной в творчестве исполнителя является тема нравственности.
Адрес: Петербургское шоссе, 39.
Начало в 19:00.
Билеты можно приобрести в кассе ДК «Металлист»: 8 (4822) 55 91 89.
Справки по телефону: 8 926 813 9195.
ИСТОЧНИК KP.RU