Концерт Светланы Копыловой «Торопитесь любить…» пройдет в Твери

17 Янв. 2020 2020-01-17T23:34:27+03:00

Песни-притчи - именно этот жанр, напрямую связанный с именем автора-исполнителя

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28 января в ДК "Металлист" Твери состоится концерт автора-исполнителя Светланы Копыловой с романтичным названием «Торопитесь любить…».

- Любое выступление Светланы Копыловой интересно, даже если звучат старые и известные хиты. Но на этот раз будет и много нового, - отмечают организаторы.

Песни-притчи - именно этот жанр, напрямую связанный с её именем, является самым популярным среди почитателей творчества Светланы.

Её авторские песни наполнены смыслом, многие слушатели узнают себя в тех или иных персонажах или ситуациях, о которых она повествует в сюжетах своих песен. Главной в творчестве исполнителя является тема нравственности.

Адрес: Петербургское шоссе, 39.

Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести в кассе ДК «Металлист»: 8 (4822) 55 91 89.

Справки по телефону: 8 926 813 9195.

ИСТОЧНИК KP.RU