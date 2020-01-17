2020-01-17T22:39:15+03:00
Происшествия

31-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Оленино Тверской области

Угрозы его жизни нет
Ирина ТАРАСОВА
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У мотоциклиста не было прав на управление данным транспортным средством. Фото: УГИБДД по Тверской областиУ мотоциклиста не было прав на управление данным транспортным средством. Фото: УГИБДД по Тверской области
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17 января вечером в поселке Оленино Тверской области произошло ДТП с участием двух транспортных средства.

На улице Октябрьской у дома №7 Volkswagen Passat выехал на встречку, чтобы осуществить разворот, но столкнулся с мотоциклом ИЖ Планета-5. По словам водителя автомобиля участок дороги был темным, разметка отсутствовала.

В ДТП пострадал 31-летний мотоциклист. Угрозы его жизни нет.

- Оба водителя были трезвы. Но у мотоциклиста не было прав на управление данным транспортным средством, - комментируют в УГИБДД по Тверской области.

По словам водителя авто, участок дороги был темным, разметка отсутствовала. Фото: УГИБДД по Тверской области

По словам водителя авто, участок дороги был темным, разметка отсутствовала. Фото: УГИБДД по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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