Уникальные арт-объекты приглашают увидеть на выставке «Фантазии в стиле steampunk…» в Твери

17 Янв. 2020 2020-01-17T22:06:41+03:00

Посетители увидят скульптуры животных, сказочных и фантазийных персонажей, модели автомобилей и самолётов. Фото: ДМЦ ТГОМ

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1 февраля в Детском музейном центре Тверского государственного объединённого музея начинает работать выставка арт-объектов «Фантазии в стиле steampunk…» Автор необычных фигур — осташковский художник-дизайнер Игорь Афанасенко.

В экспозиции представлено более 80 скульптур и панно, выполненных в стиле стимпанк. Посетители увидят скульптуры животных, сказочных и фантазийных персонажей, модели автомобилей и самолётов.

- В этих жуках, гусеницах, котах и крокодилах прекрасно сосуществуют природа и технический прогресс, - отмечают сотрудники ДМЦ.

Стимпанк - направление научной фантастики, включающее технологию и декоративно-прикладное искусство, вдохновлённое паровой энергией XIX века. Возникшее первоначально в 1980-х годах как литературное течение в противовес киберпанку постепенно выросло в стиль искусства, культурное движение и субкультуру

Выставка будет работать до 21 марта. Она будет сопровождаться разнообразными событиями и мастер-классами.

Стоимость посещения: взрослый билет — 200 рублей, детский (с 7 лет) — 100 рублей, студенты и пенсионеры (при предъявлении удостоверения) — 100 рублей, дети до 7 лет и льготные категории посетителей — бесплатно.

ДМЦ, ул.Советская, 3а.

ИСТОЧНИК KP.RU