В 2019 году вертолеты санавиации Тверской области вылетали на вызовы 210 раз
В 2019 году вертолеты санитарной авиации Тверской области совершили 210 вылетов в районы. В областную столицу были госпитализированы 247 пациентов, в том числе 25 детей.
Около половины пациентов доставлены в Областную клиническую больницу Твери с ишемической болезнью сердца.
Еще одного пациента - 60-летнего жителя Удомли эвакуировали в Тверь с инфарктом миокарда 16 января 2020 года. Пациенту оказана необходимая помощь.
Задача развивать санитарную авиацию в Тверской области поставлена губернатором Игорем Руденей. В марте прошлого года, в рамках национального проекта "Здравоохранение", в Тверскую область прибыл новый вертолёт МИ-8.
По поручению главы региона вблизи учреждений здравоохранения Верхневолжья строятся вертолетные площадки. Сейчас их в регионе насчитывается 25. Для обеспечения посадки спасательных вертолётов, в том числе вне специальных площадок, власти планируют закупить 37 комплексов светосигнального оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU