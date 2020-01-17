В 2019 году вертолеты санавиации Тверской области вылетали на вызовы 210 раз

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:37:06+03:00

В 2019 году вертолеты санавиации вылетали на вызовы 210 раз Фото: Министерство здравоохранения Тверской области

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В 2019 году вертолеты санитарной авиации Тверской области совершили 210 вылетов в районы. В областную столицу были госпитализированы 247 пациентов, в том числе 25 детей.

Около половины пациентов доставлены в Областную клиническую больницу Твери с ишемической болезнью сердца.

Еще одного пациента - 60-летнего жителя Удомли эвакуировали в Тверь с инфарктом миокарда 16 января 2020 года. Пациенту оказана необходимая помощь.

Задача развивать санитарную авиацию в Тверской области поставлена губернатором Игорем Руденей. В марте прошлого года, в рамках национального проекта "Здравоохранение", в Тверскую область прибыл новый вертолёт МИ-8.

По поручению главы региона вблизи учреждений здравоохранения Верхневолжья строятся вертолетные площадки. Сейчас их в регионе насчитывается 25. Для обеспечения посадки спасательных вертолётов, в том числе вне специальных площадок, власти планируют закупить 37 комплексов светосигнального оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU