2020-01-17T19:23:51+03:00
Общество

Школьников в Твери обследуют с помощью передвижного флюорографического комплекса

За три года диагностику прошли более 12,5 тысяч детей
Ольга ТРОФИМОВА
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В январе 2020 года проверка пройдет в школах Пролетарского района ТвериВ январе 2020 года проверка пройдет в школах Пролетарского района ТвериФото: Мария ЛЕНЦ
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Передвижной флюорографический комплекс "КФП-INVARIANT" с малодозовым цифровым флюорографом появился на оснащении ГБУЗ "ГКДБ №3" в декабре 2016 года. За три года с помощью него было обследовано более 12,5 тысячи тверских школьников. Ни одного случая заболевания туберкулезом выявлено не было.

Отметим, что в Тверской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" ведется закупка специализированного оборудования для медицинских учреждений региона. Это позволяет пациентам получить высокотехнологичную помощь.

По мнению губернатора Игоря Рудени, очень важно обеспечить осмотрами максимальное число наших граждан.

Обследование на флюорографическом комплексе проходят подростки в возрасте 15-17 лет, находящиеся на медицинском обслуживании в городской клинической детской больнице №3», а также учащиеся образовательных учреждений Заволжского, Центрального и Пролетарского районов г.Твери.

Выезды в школы осуществляются согласно ежемесячному графику. В январе 2020 года проверка будет осуществляться в школах Пролетарского района Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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