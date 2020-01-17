Школьников в Твери обследуют с помощью передвижного флюорографического комплекса

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:23:51+03:00

В январе 2020 года проверка пройдет в школах Пролетарского района Твери Фото: Мария ЛЕНЦ

За три года диагностику прошли более 12,5 тысяч детей

Изменить размер текста: A A

Передвижной флюорографический комплекс "КФП-INVARIANT" с малодозовым цифровым флюорографом появился на оснащении ГБУЗ "ГКДБ №3" в декабре 2016 года. За три года с помощью него было обследовано более 12,5 тысячи тверских школьников. Ни одного случая заболевания туберкулезом выявлено не было.

Отметим, что в Тверской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" ведется закупка специализированного оборудования для медицинских учреждений региона. Это позволяет пациентам получить высокотехнологичную помощь.

По мнению губернатора Игоря Рудени, очень важно обеспечить осмотрами максимальное число наших граждан.

Обследование на флюорографическом комплексе проходят подростки в возрасте 15-17 лет, находящиеся на медицинском обслуживании в городской клинической детской больнице №3», а также учащиеся образовательных учреждений Заволжского, Центрального и Пролетарского районов г.Твери.

Выезды в школы осуществляются согласно ежемесячному графику. В январе 2020 года проверка будет осуществляться в школах Пролетарского района Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU