Вор-карманник обокрал на вокзале в Твери спящего пассажира

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:42:59+03:00

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На вокзале в Твери карманник украл у спящего пассажира сотовый телефон, который находился в кармане у потерпевшего. О случившемся в дежурную часть ЛО МВД России на станции Тверь заявил сам пострадавший - 37-летний уроженец Республики Калмыкия. Ущерб составил 6 000 рублей.

На месте происшествия транспортные полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Ивановской области, которого удалось задержать по горячим следам. Фигурант добровольно выдал похищенное.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU