2020-01-17T17:07:29+03:00
Экономика

"Вторичка" в Твери дорожает быстрее, чем новостройки

Вторичное жильё в областной столице за год подорожало более, чем на 4,5 процента
Виктория ТУШКОВА
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Рост цен на "однушки" в новостройках составил у нас за год 2,5 %Рост цен на "однушки" в новостройках составил у нас за год 2,5 %Фото: Иван МАКЕЕВ
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Из 78 городов России с населением, превышающим 250 тысяч человек, Тверь оказалась на 32 месте по скорости инфляции на рынке вторичной недвижимости. Таким образом, областная столица попала в среднюю треть списка. Рост цен на тверскую "вторичку" за 2019 год составил 4,6%.

Это следует из рейтинга, опубликованного порталом Domofond.ru. Согласно исследованию, квадратный метр в квартире, продаваемой на рынке вторичного жилья Твери в конце 2019 года, стоил 48939 рублей.

Что касается новостроек, здесь темпы подорожания квартир оказались ниже. В списке из 77 городов аналитики вышеуказанного портала разместили Тверь на 61-м месте. Рост цен на "однушки" в новостройках составил у нас за год 2,5 %. Цена новой однокомнатной квартиры в Твери в среднем составляет 1 млн 948 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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