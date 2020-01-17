Житель Тверской области нарубил ёлок на два с половиной миллиона рублей

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:00:35+03:00

Мужчина вырубил леса на 2,5 млн рублей Фото: УМВД России по Тверской области

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В полицию обратился представитель Раевского участкового лесничества и сообщил о незаконной рубке леса.

Прибывшие на место происшествия полицейские и лесничий установили, что возле деревни Покров в Максатихинском районе неизвестный перенес деляночные столбы отведенной лесосеки и незаконно вырубил 80 елей. Ущерб лесного фонда составил 2 470 962 рублей.

Сотрудники полиции установили, что преступление совершил 23-летний житель поселка Максатиха.

Мужчина пояснил, что в 2019 году к нему обратились субподрядчики арендуемой делянки. В процессе заготовки мужчина перешел границы участка и вырубил 102,85 кубометров леса.

За незаконную рубку лесных насаждений ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Организаторы незаконной рубки устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU