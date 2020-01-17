2020-01-17T14:31:43+03:00
Происшествия

На проспекте Ленина в Твери иномарка наехала на пешехода

Угрозы жизни пострадавшего нет
Ольга ТРОФИМОВА
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На переходе водитель на иномарке сбил женщину Фото: УГИБДД России по Тверской областиНа переходе водитель на иномарке сбил женщину Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 17 января, в районе дома №30 на проспекте Ленина в Твери.

35-летний мужчина, управляя автомобилем "Рено", наехал на пожилую женщину-пешехода, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сотрудникам УГИБДД России по Тверской области водитель сообщил, что не заметил женщину. Признаков алкогольного опьянения у него нет.

Пострадавшую доставили в горбольницу №4. Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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