На проспекте Ленина в Твери иномарка наехала на пешехода
Угрозы жизни пострадавшего нет
На переходе водитель на иномарке сбил женщину Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 17 января, в районе дома №30 на проспекте Ленина в Твери.
35-летний мужчина, управляя автомобилем "Рено", наехал на пожилую женщину-пешехода, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сотрудникам УГИБДД России по Тверской области водитель сообщил, что не заметил женщину. Признаков алкогольного опьянения у него нет.
Пострадавшую доставили в горбольницу №4. Угрозы ее жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU