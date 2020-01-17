Региональное отделение Фонда социального страхования начало выплату пособий жителям Тверской области

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:19:12+03:00

С начала года ведомством выплачено 78 пособий по больничным листам и др. Фото: Иван ПРОХОРОВ

С начала года произведено 78 выплат по больничным листам

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Тверское отделение Фонда социального страхования начало выплату пособий жителям Верхневолжья. С начала года ведомством выплачено 78 пособий (оплата больничных листов, выплата пособия по беременности и родам, пособия при ранней постановке на учет) и оплачен один дополнительный отпуск пострадавшему на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Напомним, с нового года пособия работающим гражданам Тверской области выплачиваются напрямую. Как и прежде, документы на выплату пособия нужно представлять по месту работы с указанием способа получения пособия – на банковскую карту или по почте. Работодатель передает информацию в ведомство, а далее происходит начисление.

С 2020 года Фонд также начнет выдавать справки 2НДФЛ, справки для субсидий и др. по пособиям, выплаченным в 2020 году. Получить их можно по адресу г. Тверь, пр-т Победы, 35, оф. 3.

ИСТОЧНИК KP.RU