2020-01-17T13:52:34+03:00
Общество

В Тверской области осужденные женины читали стихи о зиме поэтов-классиков

В ИК-5 прошел "Час поэзии"
Ольга ТРОФИМОВА
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Осужденные женщины прочитали стихи о зиме Фото: УФСИН России по Тверской областиОсужденные женщины прочитали стихи о зиме Фото: УФСИН России по Тверской области
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В клубе вышневолоцкой женской исправительной колонии № 5 состоялся "Час поэзии" на тему "Зимний сон".

- Послушать стихи о зиме собрались осужденные из всех отрядов. В роли чтецов выступали участницы кружка художественной самодеятельности и другие осужденные, увлекающиеся поэзией, - сообщат пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

Осужденные читали произведения поэтов-классиков - Александра Пушкина, Николая Рубцова, Сергея Есенина, Фёдора Тютчева, Афанасия Фета и других.

Мероприятие уж стало традиционным. Его организуют сотрудники отдела по воспитательной работе с осужденными. Часто на поэтических встречах осужденные читают и стихи собственного сочинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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