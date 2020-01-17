В Тверской области мужчину будут судить за оскорбление судьи

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:27:30+03:00

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Заместителем Вышневолоцкого межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в проявлении неуважения к суду.

Установлено, что во время слушания дела об административном правонарушении, находясь в помещении Вышневолоцкого городского суда Тверской области в открытом судебном заседании, фигурант нецензурно и оскорбительно выразился в адрес судьи, то есть унизил честь и достоинство председательствующего по делу федерального судьи, проявив неуважение к суду, подорвав авторитет судебной власти.

По ч.2 ст. 297 УК РФ мужчине грозит наказание в виде штрафа, либо обязательных работ или исправительных работ, а также ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU