Игорь Руденя представил нового министра сельского хозяйства Тверской области

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:31:36+03:00

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17 января губернатор Игорь Руденя представил сотрудникам Министерства сельского хозяйства Тверской области нового главу ведомства Константина Каравайного.

Напомним, приказ о назначении нового министра был подписан 15 января. Информации о новом министре мало. Не сообщается, где он жил и живёт, женат ли, где и на кого учился. Известно лишь, что Константин Каравайный имеет большой опыт управленческой работы в органах власти федерального уровня, с 2010-го года занимал руководящие должности в АО "Росагролизинг".

- Рассчитываем на эффективную работу Министерства сельского хозяйства Тверской области по решению задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Наши задачи – активное содействие и создание условий для развития всех направлений АПК, поддержка сельхозпроизводителей, чтобы они уверенно чувствовали себя в регионе. Один из первоочередных вопросов – кадровое обеспечение отрасли, - обозначил ключевые задачи в сфере АПК на ближайший период Игорь Руденя.

Глава региона также акцентировал внимание на необходимости совершенствования системы сбыта сельскохозяйственной продукции, в том числе через крупные торговые сети.

ИСТОЧНИК KP.RU