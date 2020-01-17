Предпринимателей Твери предупреждают о нарушениях дизайн-кода города

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:28:33+03:00

В Твери проходят рейды по объектам потребительского рынка Фото: администрация Твери

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В Твери работники администрации проводят рейды по объектам потребительского рынка с целью выявления нарушений новых Правил благоустройства. Предпринимателей предупреждают о необходимости соблюдения дизайн-кода города, который установлен после вступления в силу указанных изменений.

Так, в настоящий момент на городских улицах запрещена установка информационных штендеров на тротуарах и зелёных зонах. Особенно это касается улиц особого значения в центре города.

Во время рейдов представители департамента экономического развития администрации Твери также разъясняют предпринимателям требования к оформлению внешнего вида торговой точки.

Тем, чьи вывески и конструкции фасада нарушают установленные требования, специалисты вручают уведомления на устранение недочетов. Если требование не будет исполнено, нарушителей оштрафуют.

ИСТОЧНИК KP.RU