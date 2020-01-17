В Тверской области суд ограничил доступ к сайтам по продаже военных билетов

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:07:22+03:00

В Тверской области суд закрыл сайты по продаже военных билетов Фото: архив "КП"

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Прокуратурой Лихославльского района в ходе мониторинга сети "Интернет" выявлены две страницы, содержащие информацию о продаже военных билетов.

Сайты предлагали посетителям оформить заказ на покупку военного билета, который является основным документом персонального воинского учета, удостоверяющим личность и правовое положение военнослужащего, а для граждан, пребывающих в запасе, – их отношение к исполнению воинской обязанности.

Прокурором района в суд было направлено административное исковое заявление о запрете размещенной на сайтах информации.

Требования удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.

ИСТОЧНИК KP.RU