В Тверской области суд ограничил доступ к сайтам по продаже военных билетов
Прокуратурой Лихославльского района в ходе мониторинга сети "Интернет" выявлены две страницы, содержащие информацию о продаже военных билетов.
Сайты предлагали посетителям оформить заказ на покупку военного билета, который является основным документом персонального воинского учета, удостоверяющим личность и правовое положение военнослужащего, а для граждан, пребывающих в запасе, – их отношение к исполнению воинской обязанности.
Прокурором района в суд было направлено административное исковое заявление о запрете размещенной на сайтах информации.
Требования удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.
ИСТОЧНИК KP.RU