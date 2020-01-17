На Южном мосту в Твери столкнулись пять автомобилей

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:30:13+03:00

На Октябрьском проспекте в Твери столкнулись пять автомобилей Фото: УГИБДД России по Тверской области

Один человек пострадал

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Авария произошла около 21:20 вечера, 16 января, на Октябрьском проспекте, в Твери.

59-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Дастер", столкнулся с автомобилем "ГАЗ" под управлением 38-летнего водителя. Авария спровоцировала последующее столкновение еще трех транспортных средств - "ДЭУ Матиз" под управлением 31-летней женщины,"КИА РИО" под управлением 48-летнего мужчины, "Хонда Цивик" под управлением 24-летней женщины.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что водители дают противоречивые объяснения обстоятельств ДТП, поэтому материал направлен на административное расследование.

Известно также, что в аварии пострадал один человек - 40-летняя женщина-пассажир "Рено". Ей оказана медпомощь.

ИСТОЧНИК KP.RU