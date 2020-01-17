2020-01-17T10:20:44+03:00
Происшествия

Мужчина попал под грузовик, выходя из машины на трассе в Тверской области

ДТП случилось на М-10 "Россия"
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель грузовика не учел дорожные условия и наехал на стоящий автомобиль Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель грузовика не учел дорожные условия и наехал на стоящий автомобиль Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 16 января, на 120-м км трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 38-летний мужчина, управляя грузовиком "Фредлайнер" не учел интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия и наехал на мужчину, который вышел из стоящей на краю полосы легковушки "Рено Логан". Автомобиль стоял с аварийной сигнализацией и знаком аварийной остановки.

Пострадавший мужчина погиб на месте происшествия. Признаков алкогольного опьянения у водителя нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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