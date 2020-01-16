2020-01-16T22:05:08+03:00
Происшествия

Женщину сбили у пешеходного перехода в Твери

Водитель утверждает, что она шла в трех метрах от "зебры"
Ирина ТАРАСОВА
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Пострадавшую госпитализировали. Фото: УГИБДД по Тверской областиПострадавшую госпитализировали. Фото: УГИБДД по Тверской области
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16 января вечером в Твери на улице Шишкова у дома 98а 34-летний мужчина, управляя автомобилем "Фольцваген Пассат" совершил наезд на пешехода.

Со слов водителя взрослая женщина переходила дорогу в трех метрах от нерегулируемого пешеходного перехода.

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, перелом плеча и ребер, пневмоторокс. Женщину госпитализировали.

Водитель по словам сотрудников госавтоинспекции был трезв.

Говоря об аварийности с участием пешеходов на итоговой конференции 16 января, начальник Управления ГИБДД по Тверской области Денис Черных отметил, что это остается проблемным вопросом для региона:

- В первую очередь мы связываем это и с аномальной осенью и бесснежной зимой, когда пешеходов в темное время суток не видно, особенно на загородных дорогах вне населенных пунктов, когда жители в темной одежде без светоотражающих элементов не только идут пешком по обочинам, но и выходят на кромку дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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