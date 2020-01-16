Жителей Тверской области предостерегают об опасности гриппа

16 Янв. 2020 2020-01-16T21:44:53+03:00

Лучше постараться не заразиться, чем бороться с болезнью. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты советуют как не заразиться вирусом, который уже зафиксирован на территории региона

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По официальной статистике, опубликованной управлением Роспотребнадзора по Тверской области, в регионе уже зафиксировано несколько случаев заболевания гриппом. В связи с этим ведомство опубликовало памятку с советами, как не позволить инфекции распространиться и избежать болезни.

Во-первых, специалисты советуют избегать больших скоплений людей, а при необходимости находиться в таком месте, носить медицинскую маску и не приближаться к людям ближе, чем на один метр.

Не касаться носа и рта немытыми руками и мыть их почаще, а в случае, если это невозможно, воспользоваться кожным антисептиком - это также важно. Как и ещё один совет: регулярно проводить влажную уборку в доме и проветривать помещение.

Кроме того, санитарные врачи советуют почаще бывать на свежем воздухе и употреблять здоровую пищу.

ИСТОЧНИК KP.RU