2020-01-16T11:31:52+03:00
Общество

Со дна Черного моря подняли самолет с останками летчика из Тверской области

Летчик погиб в 1942 году у берегов поселка Джубга
Ольга ТРОФИМОВА
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Экипаж спасательного судна "Эпрон" Черноморского флота в районе поселка Джубга поднял части самолета Пе-2 Фото: комитет по делам молодежи Тверской областиЭкипаж спасательного судна "Эпрон" Черноморского флота в районе поселка Джубга поднял части самолета Пе-2 Фото: комитет по делам молодежи Тверской области
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В Тверское региональное отделение "Поискового движения России" пришло письмо с просьбой о помощи в поиске родственников капитана Владимира Клюева. Об этом сообщил комитет по делам молодежи Тверской области.

15 декабря 2019 года экипаж спасательного судна "Эпрон" Черноморского флота в районе поселка Джубга поднял части самолета Пе-2. По сохранившимся номерам двигателей и на основании архивных документов удалось установить, что самолёт принадлежал 40 авиационному полку пикирующих бомбардировщиков ВВС Черноморского флота и пилотировался экипажем капитана Клюева. В сентябре 1942 года самолет сбил вражеский истребитель.

Согласно имеющимся данным капитан Владимир Андреевич Клюев родился в Калининской области в 1915 году. Его жена Нина Васильевна Клюева родилась в 1917 году и проживала в деревне Михеево Калининского района. В настоящий момент эта деревня входит в состав Медновского сельского поселения.

О родных летчика ничего не известно. В настоящий момент в посёлке Октябрьское Красногвардейского района республики Крым работает музей истории 943-го Констанцского Краснознамённого морского ракетоносного авиационного полка ВВС КЧФ. Работники музея собирают сведения о судьбе летчиков полка для увековечения их памяти.

Имеющиеся сведения можно направлять в музей по адресу: muzist943@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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