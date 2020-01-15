Подставной диверсант заменил флаг на плацу военного учреждения в Тверской области

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:03:15+03:00

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Тверской гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту, который во время дежурства пропустил на территорию военного образовательного учреждения постороннего человека.

Подставной диверсант в офицерской форме прошел на территорию через КПП, заменил флаг на плацу и совершил условный теракт.

В суде подсудимый признал свою вину и пояснил, что пропустил через КПП незнакомого ему человека в офицерской форме, так как ему показалось, что у того в руках был временный пропуск.

За проваленную антитеррористическую тренировку рядовой получил 10 суток дисциплинарного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU