Подставной диверсант заменил флаг на плацу военного учреждения в Тверской области
Тверской гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту, который во время дежурства пропустил на территорию военного образовательного учреждения постороннего человека.
Подставной диверсант в офицерской форме прошел на территорию через КПП, заменил флаг на плацу и совершил условный теракт.
В суде подсудимый признал свою вину и пояснил, что пропустил через КПП незнакомого ему человека в офицерской форме, так как ему показалось, что у того в руках был временный пропуск.
За проваленную антитеррористическую тренировку рядовой получил 10 суток дисциплинарного ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU