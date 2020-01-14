Житель Торжокского района, обвиняемый в убийстве знакомого, предстанет перед судом

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:10:09+03:00

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Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Торжокского района. Мужчину обвиняют в убийстве знакомого.

Следствием установлено, что 26 октября 2019 года обвиняемый, находясь в одной из квартир в Торжке, выпивал вместе со своим 37-летним знакомым. Мужчины поссорились, и фигурант два раза ударил потерпевшего ножом в шею. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Нападавший в совершенном преступлении сознался.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU