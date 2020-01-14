14 Янв. 2020 2020-01-14T16:00:59+03:00

Третий матч домашней серии не принес победу "Динамо" Тверь Фото: vhl.dynamo.ru

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Заключительный матч новогодней домашней серии 13 января тверское "Динамо" провело с командой "Рязань".

Счет гости открыли в первом периоде матча, воспользовавшись численным преимуществом. Свой гол динамовцы забили во втором периоде.

В третьем игровом отрезке хозяева вырвались вперед, но не надолго. Гсти быстро отыграли пропущенную шайбу.

- Дополнительный период не дал ответа на вопрос о победителе, - сообщает пресс-центр "Динамо" Тверь. - В серии из пяти бросков не было забито ни одной шайбы. Два очка "Рязани" принес Георгий Сергеенко.

Отметим, что по итогам 42 игр "Динамо" Тверь занимает 23-ю строчку в общей таблице. На счету команды - 41 очко.

Следующие матчи регулярного чемпионата ВХЛ тверские динамовцы проведут в Китае, где сыграют с "Ценг Тоу", "КРС-БСУ" и "ОРДЖИ".

ИСТОЧНИК KP.RU