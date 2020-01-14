2020-01-14T16:00:59+03:00
Спорт

Третий матч домашней серии не принес победу "Динамо" Тверь

Бело-голубые уступили "Рязани" по буллитам
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Третий матч домашней серии не принес победу "Динамо" Тверь Фото: vhl.dynamo.ruТретий матч домашней серии не принес победу "Динамо" Тверь Фото: vhl.dynamo.ru
Изменить размер текста:

Заключительный матч новогодней домашней серии 13 января тверское "Динамо" провело с командой "Рязань".

Счет гости открыли в первом периоде матча, воспользовавшись численным преимуществом. Свой гол динамовцы забили во втором периоде.

В третьем игровом отрезке хозяева вырвались вперед, но не надолго. Гсти быстро отыграли пропущенную шайбу.

- Дополнительный период не дал ответа на вопрос о победителе, - сообщает пресс-центр "Динамо" Тверь. - В серии из пяти бросков не было забито ни одной шайбы. Два очка "Рязани" принес Георгий Сергеенко.

Отметим, что по итогам 42 игр "Динамо" Тверь занимает 23-ю строчку в общей таблице. На счету команды - 41 очко.

Следующие матчи регулярного чемпионата ВХЛ тверские динамовцы проведут в Китае, где сыграют с "Ценг Тоу", "КРС-БСУ" и "ОРДЖИ".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серия новых литературных встреч "Осторожно: поэзия!" пройдет в Твери
В Твери задержали жителя Средней Азии с крупной партией наркотиков
Искупаться в Крещение в Твери можно будет у пирса Речного вокзала
Тверской дуэт «Витамин Б» стал седьмым на конкурсе «Новая звезда-2020»
Житель Торжокского района, обвиняемый в убийстве знакомого, предстанет перед судом
Третий матч домашней серии не принес победу "Динамо" Тверь
На переезде в Тверской области поезд протаранил легковушку
Женщина выставила стекло и проникла в дом в Тверской области
В Тверской области зарегистрирован первый случай бешенства в этом году
Мужчина с ружьём ограбил торговый павильон в Тверской области
Директору строительной фирмы в Твери грозит тюремный срок за нарушение авторских прав
В Калининском районе Тверской области АГЗС работала с нарушениями
Жители Тверской области будут меньше платить за вывоз мусора
В Твери ямы на дорогах заливают асфальтом, который не боится мороза