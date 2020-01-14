Женщина выставила стекло и проникла в дом в Тверской области

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:35:16+03:00

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Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы города Калязина Тверской области. Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица).

Следствие считает, что 8 сентября 2019 года женщина выставила стекло в раме окна и самовольно через проем в окне дома, расположенного в городе Калязине, незаконно проникла внутрь, чем нарушила конституционное право проживающих там лиц на неприкосновенность жилища.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU