2020-01-14T15:35:16+03:00
Происшествия

Женщина выставила стекло и проникла в дом в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи проводят проверкуСледователи проводят проверкуФото: Евгения ГУСЕВА
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Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы города Калязина Тверской области. Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица).

Следствие считает, что 8 сентября 2019 года женщина выставила стекло в раме окна и самовольно через проем в окне дома, расположенного в городе Калязине, незаконно проникла внутрь, чем нарушила конституционное право проживающих там лиц на неприкосновенность жилища.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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