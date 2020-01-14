В Тверской области зарегистрирован первый случай бешенства в этом году
Первый случай бешенства среди диких животных в 2020 году зарегистрирован в деревне Бяшево Устиновского сельского поселения Кимрского района.
Во двор одного из домов, расположенных в деревне, забрела енотовидная собака. Местным жителем животное было убито, а труп передан на экспертизу в Тверскую межрегиональную ветлабораторию. Результаты проведенной экспертизы показали, что зверь был болен бешенством.
Полученные результаты анализов направлены в ФГБУ "ЦНМВЛ" по системе Раннего Оповещения, в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в Главное управление "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области и в региональное Управление Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU