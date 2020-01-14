Директору строительной фирмы в Твери грозит тюремный срок за нарушение авторских прав
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из УМВД России по городу Твери выяснили, что директор одной из строительных организаций Твери установил на свой персональный компьютер нелицензированное программное обеспечение для проектирования. В результате его действий правообладателю причинен ущерб на сумму более 250 тысяч рублей.
Полицейскими изъяты системный блок и жесткий диск с программами, которые, согласно результатам исследования, являются контрафактными.
Возбуждено уголовное дело. За нарушение авторских и смежных прав фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU