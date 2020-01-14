2020-01-14T15:07:18+03:00
Общество

Директору строительной фирмы в Твери грозит тюремный срок за нарушение авторских прав

Подозреваемый пользовался компьютерной программой без лицензии для создания проектов
Ольга ТРОФИМОВА
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Директор фирмы использовал "пиратскую" программу для проектированияДиректор фирмы использовал "пиратскую" программу для проектированияФото: Екатерина ЗАРВА
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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из УМВД России по городу Твери выяснили, что директор одной из строительных организаций Твери установил на свой персональный компьютер нелицензированное программное обеспечение для проектирования. В результате его действий правообладателю причинен ущерб на сумму более 250 тысяч рублей.

Полицейскими изъяты системный блок и жесткий диск с программами, которые, согласно результатам исследования, являются контрафактными.

Возбуждено уголовное дело. За нарушение авторских и смежных прав фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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