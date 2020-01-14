В Калининском районе Тверской области АГЗС работала с нарушениями
Прокуратура Калининского района провела проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности в ООО "Тверьавтономгаз" и выявила некоторые нарушения.
В частности, установлено, что на автозаправке, расположенной в деревне Никулино, не обеспечена готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.
- АГЗС не зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов в установленном порядке, руководством ООО не заключен договор на обслуживание объекта с профессиональным аварийно-спасательным формированием, что создает реальную угрозу жизни и здоровью работников, посетителей и иных лиц, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании общества устранить выявленные нарушения требований федерального законодательства о промышленной безопасности, которое рассмотрено и удовлетворено.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU