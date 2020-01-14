В Калининском районе Тверской области АГЗС работала с нарушениями

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:59:18+03:00

Прокуратура выявила нарушения на газовой заправке под Тверью Фото: архив "КП"

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Прокуратура Калининского района провела проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности в ООО "Тверьавтономгаз" и выявила некоторые нарушения.

В частности, установлено, что на автозаправке, расположенной в деревне Никулино, не обеспечена готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.

- АГЗС не зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов в установленном порядке, руководством ООО не заключен договор на обслуживание объекта с профессиональным аварийно-спасательным формированием, что создает реальную угрозу жизни и здоровью работников, посетителей и иных лиц, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании общества устранить выявленные нарушения требований федерального законодательства о промышленной безопасности, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU