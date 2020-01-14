2020-01-14T13:51:40+03:00
Общество

Жители Тверской области будут меньше платить за вывоз мусора

Тариф на вывоз ТБО снижен на 3,7%
Ольга ТРОФИМОВА
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Тариф на вывоз мусора в 2020 году будет ниже на 3,7%Тариф на вывоз мусора в 2020 году будет ниже на 3,7%Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Тверской области жители будут меньше платить за вывоз твердых бытовых отходов. Установленный сейчас тариф (91 руб. 23 коп.) снизится на 3,7 % и составит 87 руб. 89 коп. с человека в месяц. Об этом 14 января сообщил губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области.

- На основании решения Правительства Российской Федерации в Тверской области было принято решение о снижении с 1 января 2020 года платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов. Снижение произошло на 3,7 %. С 1 января 2020 года тариф составил чуть менее 88 рублей. Это один из самых низких тарифов в Центральном федеральном округе, – отметил глава региона.

Отметим, что с начала перехода Тверской области на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами плата за вывоз мусора снижается уже в третий раз. Кроме того, в регионе введена мера социальной поддержки населения, согласно которой многодетные семьи полностью освобождены от платы за ввоз мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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