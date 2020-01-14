Жители Тверской области будут меньше платить за вывоз мусора
В Тверской области жители будут меньше платить за вывоз твердых бытовых отходов. Установленный сейчас тариф (91 руб. 23 коп.) снизится на 3,7 % и составит 87 руб. 89 коп. с человека в месяц. Об этом 14 января сообщил губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области.
- На основании решения Правительства Российской Федерации в Тверской области было принято решение о снижении с 1 января 2020 года платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов. Снижение произошло на 3,7 %. С 1 января 2020 года тариф составил чуть менее 88 рублей. Это один из самых низких тарифов в Центральном федеральном округе, – отметил глава региона.
Отметим, что с начала перехода Тверской области на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами плата за вывоз мусора снижается уже в третий раз. Кроме того, в регионе введена мера социальной поддержки населения, согласно которой многодетные семьи полностью освобождены от платы за ввоз мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU