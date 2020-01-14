В Твери ямы на дорогах заливают асфальтом, который не боится мороза
В Твери ведется аварийный ямочный ремонт дорог. Его осуществляет МУП "ЖЭК". За минувшую неделю отремонтировано 200 кв. метров дорожного покрытия.
Основной объём работ выполнен на Сахаровском шоссе и ул. Маршала Василевского, также были устранены повреждения асфальтобетона на Волжском проезде. На предстоящей неделе отремонтировать запланировано ул. Голландскую, ул. Александра Завидова, ул. Фурманова и ряд других.
В городской администрации уточняют, что ямочный ремонт - мера временная и необходима для обеспечения безопасности дорожного движения на поврежденных участках. В работе используют асфальтобетон, который не боится мороза, снега и дождя и может применяться даже в неблагоприятных погодных условиях.
С наступлением благоприятной погоды на улицах областной столицы будут произведены полноценные ремонтные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU