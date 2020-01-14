В Твери ямы на дорогах заливают асфальтом, который не боится мороза

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:30:16+03:00

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В Твери ведется аварийный ямочный ремонт дорог. Его осуществляет МУП "ЖЭК". За минувшую неделю отремонтировано 200 кв. метров дорожного покрытия.

Основной объём работ выполнен на Сахаровском шоссе и ул. Маршала Василевского, также были устранены повреждения асфальтобетона на Волжском проезде. На предстоящей неделе отремонтировать запланировано ул. Голландскую, ул. Александра Завидова, ул. Фурманова и ряд других.

В городской администрации уточняют, что ямочный ремонт - мера временная и необходима для обеспечения безопасности дорожного движения на поврежденных участках. В работе используют асфальтобетон, который не боится мороза, снега и дождя и может применяться даже в неблагоприятных погодных условиях.

С наступлением благоприятной погоды на улицах областной столицы будут произведены полноценные ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU