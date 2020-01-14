2020-01-14T12:19:15+03:00
Общество

Социальная карта жителя Тверской области заменит ЕСПБ с 1 марта

Стоимость льготного проезда составит 302 рубля в месяц
Ольга ТРОФИМОВА
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Стоимость проезда по социальной карте составит 302 рубля в месяц Фото: ПТОСтоимость проезда по социальной карте составит 302 рубля в месяц Фото: ПТО
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Стоимость льготного проезда в автомобильном пассажирском транспорте общего пользования на территории Твери и Калининского района сохранится на прежнем уровне и составит 302 рубля в месяц. Об этом сообщили в правительстве Тверской области.

Напомним, новая модель пассажирских перевозок заработает с 3 февраля 2020 года.

- При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе, мы учли все пожелания жителей: сохранили все действующие маршруты и восстановили недостающие, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Первый месяц льготники смогут ездить по купленному ранее ЕСПБ - единому социальному проездному билету. С 1 марта его заменит электронная социальная карта жителя Тверской области. Также для проезда в автобусах можно будет воспользоваться бесконтактной банковской картой "Мир".

Социальную карту жителя Тверской области можно бесплатно получить в любом офисе ПАО "Сбербанк России". Для этого нужно принести паспорт и написать заявление. Карту выдадут в течение 10 дней. Далее ее нужно зарегистрировать в автоматизированной системе учета поездок через центр социальной поддержки населения. Услуга для жителей Твери доступна по адресу: Тверь, ул. Склизкова, д.48, кабинеты 110,111, 112, 114, 218, 222, 224, 304. Жителям Калининского района нужно обращаться по адресу: Тверь, наб. р. Лазури, д.3, кабинеты 9,11,12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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