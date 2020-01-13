В Тверской области определились с торжествами на День Победы

13 Янв. 2020 2020-01-13T21:41:11+03:00

Основные мероприятия 9 мая пройдут в Твери, Ржеве и на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату Фото: Ирина ТАРАСОВА

Основные мероприятия 9 мая пройдут в Твери, Ржеве и на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату

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В областном правительстве 13 января состоялось совещание, посвящённое подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы. Его провел губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что обеспечить проведение торжеств 9 мая необходимо на самом высоком уровне.

Особое внимание уделено поддержке ветеранов. 9 мая к местам проведения мероприятий участников войны привезут бесплатно. Накануне всем ветеранам будет вручена юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а также предоставлена региональная денежная выплата - 25 тысяч рублей. В 2020 году ее получат не только участники сражений, но и труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, "дети войны".

Что касается праздника, то основные мероприятия пройдут в Городах Воинской славы Твери и Ржеве, а также на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату.

Регион по традиции присоединится к федеральным и международным проектам "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Улицы Героев", "Письмо Победы", "Поклонимся великим тем годам" и др.

Вечером небо над Тверью и Ржевом озарит праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU