В Тверской области определились с торжествами на День Победы
В областном правительстве 13 января состоялось совещание, посвящённое подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы. Его провел губернатор Игорь Руденя.
Глава региона отметил, что обеспечить проведение торжеств 9 мая необходимо на самом высоком уровне.
Особое внимание уделено поддержке ветеранов. 9 мая к местам проведения мероприятий участников войны привезут бесплатно. Накануне всем ветеранам будет вручена юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а также предоставлена региональная денежная выплата - 25 тысяч рублей. В 2020 году ее получат не только участники сражений, но и труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, "дети войны".
Что касается праздника, то основные мероприятия пройдут в Городах Воинской славы Твери и Ржеве, а также на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату.
Регион по традиции присоединится к федеральным и международным проектам "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Улицы Героев", "Письмо Победы", "Поклонимся великим тем годам" и др.
Вечером небо над Тверью и Ржевом озарит праздничный салют.
ИСТОЧНИК KP.RU