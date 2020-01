Старый Новый год Тверь отметит концертом Большого Джазового Оркестра

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:04:30+03:00

Изменить размер текста: A A

13 января на сцене Тверской академической филармонии состоится концерт Большого Джазового Оркестра под управлением Петра Востокова (г. Москва).

Зрители услышат рождественскую и новогоднюю музыку в джазовых интерпретациях. Сегодня в рамках программы "Старый Новый год с Большим Джазовым Оркестром" прозвучат отрывки из сюиты П.И. Чайковского "Щелкунчик", рождественские гимны и популярные новогодние мелодии "Jingle Bells", "Let it Snow", "Christmas Song" и другие, зимние музыкальные зарисовки "Picnic in the Wintertime", "Siberian Sleighride", "Snowfall".

В фойе для гостей выступит Jazz Trio Александра Красоткина (саксофон-рояль-контрабас). А в антракте зрителей встретит Дед Мороз.

Начало в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU