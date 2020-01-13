2020-01-13T16:04:30+03:00
Звезды

Старый Новый год Тверь отметит концертом Большого Джазового Оркестра

В антракте зрителей встретит Дед Мороз
Ольга ТРОФИМОВА
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Зрители услышат рождественскую и новогоднюю музыку в джазовых интерпретациях Фото: афиша tver-philharmonic.ruЗрители услышат рождественскую и новогоднюю музыку в джазовых интерпретациях Фото: афиша tver-philharmonic.ru
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13 января на сцене Тверской академической филармонии состоится концерт Большого Джазового Оркестра под управлением Петра Востокова (г. Москва).

Зрители услышат рождественскую и новогоднюю музыку в джазовых интерпретациях. Сегодня в рамках программы "Старый Новый год с Большим Джазовым Оркестром" прозвучат отрывки из сюиты П.И. Чайковского "Щелкунчик", рождественские гимны и популярные новогодние мелодии "Jingle Bells", "Let it Snow", "Christmas Song" и другие, зимние музыкальные зарисовки "Picnic in the Wintertime", "Siberian Sleighride", "Snowfall".

В фойе для гостей выступит Jazz Trio Александра Красоткина (саксофон-рояль-контрабас). А в антракте зрителей встретит Дед Мороз.

Начало в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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