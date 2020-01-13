Старый Новый год Тверь отметит концертом Большого Джазового Оркестра
13 января на сцене Тверской академической филармонии состоится концерт Большого Джазового Оркестра под управлением Петра Востокова (г. Москва).
Зрители услышат рождественскую и новогоднюю музыку в джазовых интерпретациях. Сегодня в рамках программы "Старый Новый год с Большим Джазовым Оркестром" прозвучат отрывки из сюиты П.И. Чайковского "Щелкунчик", рождественские гимны и популярные новогодние мелодии "Jingle Bells", "Let it Snow", "Christmas Song" и другие, зимние музыкальные зарисовки "Picnic in the Wintertime", "Siberian Sleighride", "Snowfall".
В фойе для гостей выступит Jazz Trio Александра Красоткина (саксофон-рояль-контрабас). А в антракте зрителей встретит Дед Мороз.
Начало в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU