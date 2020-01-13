С дачи жителя Тверской области вор унес бытовую технику
Злоумышленник задержан
Полицейские задержали дачного вора в Тверской областиФото: Василий ХОДАРЕВ
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В дежурную часть МО МВД России "Торжокский" обратился 35-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что из его дачного дома в деревне Осташково Торжокского района неизвестный похитил бытовую технику. Ущерб составил более семи тысяч рублей.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, проверила места сбыта краденого и установила личность подозреваемого в краже. Им оказался 50-летний неработающий житель Торжокского района.
За кражу мужчина может отправиться в тюрьму на шесть лет. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU