Четверо подростков пытались угнать автомобиль без аккумулятора в Тверской области

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:57:08+03:00

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По версии следствия, попытку совершить преступление четверо несовершеннолетних жителей Андреаполя предприняли вечером, 30 ноября 2019 года.

Подростки, 2003 и 2004 годов рождения, подошли к автомобилю марки "ВАЗ" и попытались его завести, но по причине того, что в авто не оказалось аккумулятора, угнать его юные злоумышленники не смогли и с места происшествия скрылись.

Западнодвинским межрайонным следственным отделом следственного управления СУ СК РФ по Тверской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

- Устанавливаются причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU