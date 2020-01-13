Четверо подростков пытались угнать автомобиль без аккумулятора в Тверской области
По версии следствия, попытку совершить преступление четверо несовершеннолетних жителей Андреаполя предприняли вечером, 30 ноября 2019 года.
Подростки, 2003 и 2004 годов рождения, подошли к автомобилю марки "ВАЗ" и попытались его завести, но по причине того, что в авто не оказалось аккумулятора, угнать его юные злоумышленники не смогли и с места происшествия скрылись.
Западнодвинским межрайонным следственным отделом следственного управления СУ СК РФ по Тверской области по данному факту возбуждено уголовное дело.
- Устанавливаются причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU