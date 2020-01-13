Злоумышленник обокрал квартиру жительницы Тверской области

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:41:05+03:00

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В полицию обратилась 41-летняя жительница Нелидово. Женщина пояснила, что в её отсутствие, неизвестный взломал замок на двери, проник в квартиру и похитил электроинструменты. Ущерб составил более 30 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили соседей и свидетелей произошедшего, проверили места возможного сбыта краденого и установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель.

Злоумышленник в содеянном сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU