В Твери посвятили видеоролик губернатору, с которого началась "Пролетарка" и Мариинская гимназия

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:54:43+03:00

Павел Баранов — гражданский и военный губернатор города Твери с 1857 по 1862 годы. Фото: автор неизвестен, Википедия

Изменить размер текста: A A

11 января этого года исполняется 205 лет со дня рождения Павла Трофимовича Баранова. Об этой дате в библиотеке Герцена Твери знали заранее, а потом подготовили видеоролик, который рассказывает о деятельности губернатора.

- Павел Баранов — гражданский и военный губернатор города Твери с 1857 по 1862 годы. За пять лет его правления было сделано немало: завершилось строительство здания мужской гимназии, открылись публичная библиотека и Мариинская женская гимназия. В уездных городах появились учебные заведения для девушек и воскресные школы, - рассказывают сотрудники библиотеки.

В 1858 году в Рождественской слободе, недалеко от Николаевской железной дороги, шло строительство бумагопрядильного, самоткацкого, ситценабивного, красильного, суконного, шелкового и чугунолитейного производств. Так начиналась знаменитая «Пролетарка». В 1860 году начала действовать расположенная в двух километрах от Твери ткацкая фабрика Залогина.

14 октября 1862 года Баранов был уволен с занимаемой должности и покинул Тверь. За годы службы в Тверской губернии Павел Трофимович удостоился орденов Святого Станислава 1-й степени и Святой Анны 1-й степени.

Умер он 27 апреля 1864 года в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU