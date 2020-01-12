Ящик для сбора пожертвований украли из магазина в Тверской области

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:27:54+03:00

Это вовремя заметили местные жители и обратились в полицию

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В полицию города Нелидово Тверской области обратилась 59-летняя местная жительница. Причиной обращения стала пропажа ящик для сбора пожертвований на строительство храма из продуктового магазина на улице Куйбышева.

Позже всплыли подробности, что около одиннадцати часов в продуктовый магазин заходил неизвестный мужчина. Его то и привлек стоящий у входа незакрепленный металлический ящик. Злоумышленник схватил его и скрылся.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его в течение суток. Им оказался неработающий ранее судимый 24-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса РФ, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU