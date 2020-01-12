Ящик для сбора пожертвований украли из магазина в Тверской области
В полицию города Нелидово Тверской области обратилась 59-летняя местная жительница. Причиной обращения стала пропажа ящик для сбора пожертвований на строительство храма из продуктового магазина на улице Куйбышева.
Позже всплыли подробности, что около одиннадцати часов в продуктовый магазин заходил неизвестный мужчина. Его то и привлек стоящий у входа незакрепленный металлический ящик. Злоумышленник схватил его и скрылся.
Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его в течение суток. Им оказался неработающий ранее судимый 24-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном.
- В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса РФ, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU