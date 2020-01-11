2020-01-11T23:36:44+03:00
Происшествия

В Твери будут судить акушера-гинеколога за причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности

Врач завершила операцию, не заметив ошибки
Ирина ТАРАСОВА
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Врача будут судитьВрача будут судитьФото: Алексей БУЛАТОВ
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10 января в Заволжский районный суд города Твери поступило уголовное дело в отношении акушера-гинеколога. Врача обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В обвинительном заключении сказано, что с января 2017 года обвиняемая работала акушером-гинекологом в хирургическом отделении клиники ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России.

В марте 2018 года во время операции "обладая в отношении потерпевшей, всей имеющейся медицинской документацией, ненадлежащим образом исполняя свои профессиональные обязанности, проявляя преступную небрежность, причинила потерпевшей разрыв правого мочеточника в нижней трети".

Врач ошибку не обнаружила и завершила операцию.

- Таким образом, своими действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст.118 УК РФ, - комментируют в Заволжском районном суде Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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